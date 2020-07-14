ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курсы валют на 14 июля. Доллар и евро потеряли в цене

На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 74 копейки и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все