Курсы валют на 14 мая. Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль накануне на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи ослаб к трем основным валютам. На сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,4463, курс евро также вырос - 2,6523. Рубль России 3,325 за 100 российских по Нацбанку сегодня.