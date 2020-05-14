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Курсы валют на 14 мая. Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Курсы валют на 14 мая. Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль накануне на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи ослаб к трем основным валютам. На сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,4463, курс евро также вырос - 2,6523. Рубль России 3,325 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

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