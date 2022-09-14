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Курсы валют на 14 сентября - подорожал только российский рубль

На торгах во вторник российский рубль подорожал, доллар, евро и юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 55 копеек, евро - 2,58. За 10 юаней дают 3 рубля 68 копеек. И 4 рубля 23 копейки стоят 100 российских.

Фото: pixabay.com

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