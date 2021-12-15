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Курсы валют на 15 декабря - белорусский рубль ослаб к доллару и евро

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 84 копейки. И 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.

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