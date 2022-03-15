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Курсы валют на 15 марта: доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел

Доллар и российский рубль на торгах в понедельник подорожали, евро подешевел. Итак, доллар стоит 3 рубля 30 копеек, евро - 3 рубля 62 копейки и 2 рубля 89 копеек стоят 100 российских.

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