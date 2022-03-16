ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курсы валют на 16 марта - белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 3 рубля 32 копейки, евро - 3 рубля 67 копеек, и 100 российских стоят 3 рубля ровно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все