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Курсы валют на 16 ноября - белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам

На торгах во вторник белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам.

Итак, американская валюта стоит 2 рубля 42 копейки, евро 2,47. За 10 юаней дают 3 рубля 43 копейки. 4 рубля стоят 100 российских.

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