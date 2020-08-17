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Курсы валют на 17 августа. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

На последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Установлены следующие официальные курсы: доллар США 2 рубля 45 копеек, евро 2 рубля 90 копеек. И 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.

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