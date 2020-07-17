Курсы валют на 17 июля. Рубль укрепился к доллару

Курс на сегодня - 2 рубля 39 копеек. Евро по итогам торгов немного ослаб. В итоге - 2 рубля 73 копейки. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских рублей.



