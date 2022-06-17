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Курсы валют на 17 июня - евро и юань подешевели

На торгах в четверг евро и юань подешевели, российский рубль и доллар подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 2.66. За 10 юаней дают 3 рубля 80 копеек. 4 рубля 50 копеек стоят 100 российских.

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