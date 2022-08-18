Курсы валют на 18 августа - подорожал только российский рубль

По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал. А доллар, евро и китайский юань ослабли к белорусскому. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 2 рубля 62 копейки. За 10 юаней просят 3 рубля 79 копеек, а за сто российских - 4 рубля 23 копейки.