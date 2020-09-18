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Курсы валют на 18 сентября. Рубль укрепился ко всем основным валютам
Рубль по итогам торгов укрепился ко всем основным валютам. Курс доллара сегодня - 2 рубля 58 копеек. Евро - 3 рубля 4 копейки. 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.
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