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Курсы валют на 18 сентября. Рубль укрепился ко всем основным валютам

Рубль по итогам торгов укрепился ко всем основным валютам. Курс доллара сегодня - 2 рубля 58 копеек. Евро - 3 рубля 4 копейки. 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.

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