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Курсы валют на 18 января - доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел

О ситуации на валютном рынке. Доллар и евро на торгах подорожали, а российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 58 копеек, евро - 2 рубля 95 копеек. И 3,39 копеек стоят 100 российских.

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