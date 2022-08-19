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Курсы валют на 19 августа - подорожал только российский рубль

На торгах в четверг российский рубль подорожал, доллар, юань и евро подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 2,61. За 10 юаней дают 3 рубля 78 копеек. 4 рубля 25 копеек стоят 100 российских.

Фото:pixabay.com

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