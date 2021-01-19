Курсы валют на 19 января. Доллар и евро подорожали

Сейчас к ситуации на валютном рынке. Доллар и евро на торгах в понедельник подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 55 копеек, евро - 3 рубля и 8 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.