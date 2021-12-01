Курсы валют на 1 декабря - белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю

На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и российскому рублю и ослаб к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 55 копеек, евро 2 рубля 89 копеек, и 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.