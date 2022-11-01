Курсы валют на 1 ноября - доллар подорожал, евро, российский рубль и юань подешевели

Актуальные курсы валют. По итогам последних торгов на бирже, доллар подорожал, евро, российский рубль и китайский юань подешевели. Доллар стоит 2 рубля 48 копеек. Евро 2 рубля 45 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 40 копеек. А за сто российских - 4 рубля одну копейку.