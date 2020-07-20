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Курсы валют на 20 июля. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

Белорусский рубль вновь укрепился к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 40 копеек, евро - 2 рубля 73 копейки, и 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских.

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