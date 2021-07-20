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Курсы валют на 20 июля - доллар подорожал, евро подешевел

Доллар на торгах в понедельник подорожал, евро и российский рубль подешевели. Итак, доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 2 рубля 99 копеек. И 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.

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