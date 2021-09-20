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Курсы валют на 20 сентября - белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 48 копеек, евро - 2 рубля 92 копейки. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

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