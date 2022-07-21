3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Курсы валют на 21 июля - доллар, евро и юань стали дешевле
Доллар, евро и юань стали дешевле, российский рубль вырос в цене. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 51 копейку. Евро по курсу Нацбанка Беларуси 2 рубля 56 копеек. 10 юаней стоят 3,73 и 4 рубля 58 копеек просят за 100 российских рублей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все