Курсы валют на 21 июля - доллар, евро и юань стали дешевле

Доллар, евро и юань стали дешевле, российский рубль вырос в цене. Итак, за американский доллар просят 2 рубля 51 копейку. Евро по курсу Нацбанка Беларуси 2 рубля 56 копеек. 10 юаней стоят 3,73 и 4 рубля 58 копеек просят за 100 российских рублей.