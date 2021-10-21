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Курсы валют на 21 октября - евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал

Евро и российский рубль на торгах в среду подешевели, доллар подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 44 копейки, евро - 2 рубля 83 копейки. И 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.

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