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Курсы валют на 21 сентября - доллар подешевел, евро и китайский юань подорожали

Актуальные курсы валют. Доллар подешевел, евро и китайский юань подорожали. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро 2 рубля 54 копейки. За 10 китайских юаней просят 3 рубля 61 копейку, а курс российского рубля остался на прежнем уровне.

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