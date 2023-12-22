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Курсы валют на 22 декабря: ситуация с долларом и юанем изменилась

Белорусский рубль ослаб к доллару и юаню, российский - подешевел. Таковы итоги торгов на валютно-фондовой бирже. Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 3 рубля 19 копеек, евро - 3,50. Десять юаней стоят 4 рубля 46 копеек, а 100 российских 3,50 белорусских.

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