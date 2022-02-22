Курсы валют на 22 февраля - белорусский рубль ослаб к доллару и евро

Актуальные курсы валют в Беларуси. Рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 94 копейки. И 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских рублей.