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Курсы валют на 22 февраля - белорусский рубль ослаб к доллару и евро

Актуальные курсы валют в Беларуси. Рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 94 копейки. И 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских рублей.

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