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Курсы валют на 23 июля. Рубль укрепился по отношению к доллару
Курс на сегодня - 2 рубля 38 копеек. Евро по итогам торгов немного подорожал. В итоге - 2 рубля 74 копейки. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских рублей.
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