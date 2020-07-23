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Курсы валют на 23 июля. Рубль укрепился по отношению к доллару

Курс на сегодня - 2 рубля 38 копеек. Евро по итогам торгов немного подорожал. В итоге - 2 рубля 74 копейки. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 36 копеек стоят 100 российских рублей.



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