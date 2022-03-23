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Курсы валют на 23 марта - доллар, евро и юань подешевели, российский рубль подорожал

Актуальные курсы валют. Доллар стоит 3 рубля 26 копеек, евро - 3 рубля 60 копеек, за 10 юаней просят 5 рублей 14 копеек. И 3 рубля 13 копеек стоят 100 российских рублей.

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