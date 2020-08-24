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Курсы валют на 24 августа

Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 98 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.

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