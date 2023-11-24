Курсы валют на 24 ноября: белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 3 рубля 8 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 31 копейку, 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских, и евро по Нацбанку - 3,36.