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Курсы валют на 24 ноября: белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

Курсы валют на 24 ноября: белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

На прошедших накануне торгах белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 3 рубля 8 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 31 копейку, 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских, и евро по Нацбанку - 3,36.

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