Курсы валют на 24 ноября - из основных валют подорожал только российский рубль

По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал. Евро, доллар и юань подешевели. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 42 копейки, евро - 2 рубля 47 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 37 копеек, а за сто российских 3 рубля 99 копеек.



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