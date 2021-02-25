ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курсы валют на 25 февраля 2021 года

На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 60 копеек. Евро - 3 рубля 17 копеек. И 3 рубля 53 копейки стоят 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все