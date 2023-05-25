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Курсы валют на 25 мая: российский рубль подорожал

На прошедших накануне торгах российский рубль подорожал, доллар и юань потеряли в цене. И на утро 25 мая доллар стоит 2 рубля 93 копейки, 10 юаней - 4 рубля 15 копеек. 3 рубля 67 копеек стоят 100 российских и евро по Нацбанку - 3,16.

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