Курсы валют на 25 мая: российский рубль подорожал

На прошедших накануне торгах российский рубль подорожал, доллар и юань потеряли в цене. И на утро 25 мая доллар стоит 2 рубля 93 копейки, 10 юаней - 4 рубля 15 копеек. 3 рубля 67 копеек стоят 100 российских и евро по Нацбанку - 3,16.