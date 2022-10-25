Курсы валют на 25 октября - белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам

О ситуации на валютном рынке. По итогам последних торгов на бирже белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам.



Американский доллар стоит 2 рубля 48 копеек, евро - 2 рубля 47 копеек. За 10 китайских юаней просят 3 рубля 39 копеек. А за сто российских - 4 рубля 5 копеек.