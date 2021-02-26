Курсы валют на 26 февраля. Рубль окреп к доллару и ослаб к евро

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 18 копеек. И 3 рубля 54 копейки стоят 100 российских рублей.