Курсы валют на 26 июля - белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам

К ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 96 копеек, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.