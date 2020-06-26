ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курсы валют на 26 июня. Российский рубль и евро потеряли в цене, доллар подорожал

На прошедших накануне торгах российский рубль и евро потеряли в цене, доллар подорожал. И к этому часу доллар 2 рубля 38 копеек, евро - 2 рубля 68 копеек и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все