Курсы валют на 26 марта. Рубль окреп к доллару и евро

Рубль окреп к доллару без малого на 2 копейки и к евро почти на 3. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 58 копеек. Евро по Нацбанку 2,79. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей, подешевев почти на 2 копейки за сутки.