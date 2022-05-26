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Курсы валют на 26 мая: евро и доллар подешевели

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели, российский рубль и юань подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 46 копеек, евро - 2 рубля 58 копеек. За 10 юаней дают 3 рубля 74 копейки. И 4 рубля 39 копеек стоят 100 российских.

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