Курсы валют на 27 декабря - подорожал только российский рубль

По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал, а доллар, евро и китайский юань подешевели. Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 2 рубля 66 копеек, евро 2 рубля 85 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 79 копеек, а за сто российских - 3 рубля 88 копеек.