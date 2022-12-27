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Курсы валют на 27 декабря - подорожал только российский рубль
По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал, а доллар, евро и китайский юань подешевели. Итак, установлены следующие курсы: доллар стоит 2 рубля 66 копеек, евро 2 рубля 85 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 79 копеек, а за сто российских - 3 рубля 88 копеек.
Фото:pixabay.com
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