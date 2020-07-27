Курсы валют на 27 июля. Доллар и евро подорожали

Доллар и евро на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожали, российский рубль подешевел. На сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,3898. Курс евро также в зеленом 2,7711. Рубль России 3,3399 за 100 российских рублей.



