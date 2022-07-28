Курсы валют на 28 июля - белорусский рубль ослаб к евро, доллару и юаню

Белорусский рубль на торгах в среду, 27 июля, укрепился к российскому и ослаб к евро, доллару и юаню. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 2 рубля 63 копейки, евро - 2 рубля 66 копеек. За 10 юаней дают 3 рубля 88 копеек. За 100 российских - 4,34 белорусских.