Курсы валют на 29 апреля 2021 года

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 56 копеек. Евро 3 рубля 9 копеек. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.