Курсы валют на 29 декабря: какие валюты прибавили в цене

Доллар, евро и юань подорожали, российский рубль потерял в цене. На утро 29 декабря доллар стоит 2 рубля 71 копейку, евро 2,88, десять юаней - 3 рубля 87 копеек и 3 рубля 81 копейку стоят сто российских.