Курсы валют на 29 ноября - евро и доллар подорожали

По итогам последних торгов на бирже доллар и евро подорожали, а российский рубль и китайский юань ослабли к белорусскому. Американский доллар стоит 2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 50 копеек, за 10 юаней просят 3 рубля 36 копеек, а за 100 российских- 3 рубля и 99 копеек.



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