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Курсы валют на 30 июля. Рубль ослаб по отношению к доллару и евро

На прошедших накануне торгах рубль ослаб по отношению к доллару и евро и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 42 копейки, евро 2 рубля 84 копейки, и 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских рублей.

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