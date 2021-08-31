Курсы валют на 31 августа

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 51 копейка, евро - 2 рубля 96 копеек. И 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.