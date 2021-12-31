Курсы валют на 31 декабря - белорусский рубль ослаб к доллару и евро

К ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах накануне ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Итак, доллар подорожал до 2 рублей 55 копеек, евро стоит 2 рубля 88 копеек. И за 100 российских просят 3, 43 белорусских.