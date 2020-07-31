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Курсы валют на 31 июля. Рубль немного ослаб по отношению к доллару

Курс на сегодня - 2 рубля 43 копейки. Евро по итогам торгов подорожал. В итоге - 2 рубля 86 копеек. Российский рубль подешевел. Курс на сегодня - 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей.

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