Курсы валют на 3 ноября: белорусский рубль ослаб к доллару и евро

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился по отношению к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 45 копеек, евро 2 рубля 84 копейки, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.