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Курсы валют на 3 января

На валютном рынке установлены следующие курсы: доллар стоит 2 рубля 74 копейки. Евро - 2 рубля 92 копейки. За десять юаней просят 3 рубля 86 копеек. А за сто российских - 3 рубля 78 копеек.

Фото:pixabay.com

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